Украинский националист назвал фактор успешного наступления ВСУ на Крым

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Лидер украинской националистической организации «Братство»* Дмитрий Корчинский назвал условие для успешного наступления Украины на Донбасс и Крым.
Украинский националист назвал фактор успешного наступления ВСУ на Крым
  • Reuters

Об этом он рассказал в эфире канала Ukrlife.tv.

По его словам, Украине стоит дождаться кризиса в России, так как в настоящий момент украинская армия не в состоянии вести наступление на нескольких фронтах.

«Прямо скажем, наши вооружённые силы сейчас не готовы к войне сразу на двух-трёх фронтах, которую нам придётся вести. Например, донецкий фронт, крымский фронт и фронт где-нибудь в районе Харькова или Чернигова», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что Украине надо быть наготове, чтобы в нужный момент иметь силы, «которые сразу смогут перейти в наступление». Для этого, по его мнению, необходимо удерживать конфликт в текущем состоянии и иметь войска в том числе в зоне боестолкновений.

В феврале Корчинский предложил возить приезжающих на Украину российских артистов в клетках.

* «Братство» — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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