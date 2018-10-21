На Украине полиция нашла тайник с большим количеством боеприпасов
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте отдела полиции Запорожской области.
Отмечается, что на наркоплантации было обнаружено около 400 растений конопли с признаками культивации, а в лесополосе неподалёку было найдено и изъято 930 патронов калибра 5,45 мм и боевая граната РГД-5.
«Полицейские установили, что ранее неоднократно судимый житель Пологовского района 1976 года рождения возле своего дома вырубил частично тростник и посеял наркосодержащие растения на площади около 1500 квадратных метров. За наркорастениями мужчина тщательно ухаживал и охранял их, для чего нанял работников и охранников», — указывается в заявлении.
Во время обыска по месту жительства подозреваемого был изъят автомат АКС-74 и магазин с 29 патронами калибра 5,45 мм. В автомобиле его жены нашли пистолет и 15 патронов к нему.
Ранее ИА «Хабаровский край» сообщало, что сотрудники правоохранительных органов нашли в лесном массиве в посёлке Токи тайник с боеприпасами.