На Украине полиция нашла тайник с большим количеством боеприпасов

В Запорожской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили наркоплантацию и тайник с большим количеством боеприпасов.

Об этом сообщается на сайте отдела полиции Запорожской области.

Отмечается, что на наркоплантации было обнаружено около 400 растений конопли с признаками культивации, а в лесополосе неподалёку было найдено и изъято 930 патронов калибра 5,45 мм и боевая граната РГД-5.

«Полицейские установили, что ранее неоднократно судимый житель Пологовского района 1976 года рождения возле своего дома вырубил частично тростник и посеял наркосодержащие растения на площади около 1500 квадратных метров. За наркорастениями мужчина тщательно ухаживал и охранял их, для чего нанял работников и охранников», — указывается в заявлении.

Во время обыска по месту жительства подозреваемого был изъят автомат АКС-74 и магазин с 29 патронами калибра 5,45 мм. В автомобиле его жены нашли пистолет и 15 патронов к нему.

Ранее ИА «Хабаровский край» сообщало, что сотрудники правоохранительных органов нашли в лесном массиве в посёлке Токи тайник с боеприпасами.