В ДНР заявили, что в ВСУ военных заставляют выкупать карты минных полей
- РИА Новости
Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
Как рассказал Безсонов, ранее в районе Балки один из украинских военных подорвался на мине, установленной ранее подразделением 36-й бригады морской пехоты. С серьёзными ранениями он был срочно эвакуирован в госпиталь города Мариуполя.
По словам представителя Народной милиции, это произошло из-за того, что командиры подразделений, которые подлежат замене, не передали вновь прибывшим схемы и карты минных полей, а предлагали их выкупить.
В сентябре официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что трое украинских военных подорвались на собственном минном заграждении.