В ДНР заявили, что в ВСУ военных заставляют выкупать карты минных полей

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Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил, что украинские военные заставляют впервые прибывших на Донбасс сослуживцев выкупать карты минных полей.
В ДНР заявили, что в ВСУ военных заставляют выкупать карты минных полей
  • РИА Новости

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

Как рассказал Безсонов, ранее в районе Балки один из украинских военных подорвался на мине, установленной ранее подразделением 36-й бригады морской пехоты. С серьёзными ранениями он был срочно эвакуирован в госпиталь города Мариуполя.

По словам представителя Народной милиции, это произошло из-за того, что командиры подразделений, которые подлежат замене, не передали вновь прибывшим схемы и карты минных полей, а предлагали их выкупить.

В сентябре официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что трое украинских военных подорвались на собственном минном заграждении.

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