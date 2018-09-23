В ЛНР заявили о подрыве трёх военных ВСУ на собственной мине

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Официальный представитель народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что три украинских военных подорвались на собственном минном заграждении.
В ЛНР заявили о подрыве трёх военных ВСУ на собственной мине
  • РИА Новости

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

Отмечается, что бойцы 14 бригады ВСУ пострадали от взрыва у линии соприкосновения в Донбассе.

«Ночью 20 сентября при осуществлении смены личного состава на позиции трое военнослужащих одного из подразделений 14 отдельной механизированной бригады получили ранения при подрыве на своём же минно-взрывном устройстве», — сказал он.

По его словам, получившие ранения солдаты были госпитализированы в лечебное учреждение города Северодонецка. Состояние двоих пострадавших оценивается как средней тяжести, одного — как тяжёлое.

3 августа в ЛНР заявили о подрыве разведгруппы украинских силовиков в нейтральной зоне Донбасса на собственных минах.

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