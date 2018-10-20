Эксперт прокомментировал повышение цен на газ для населения Украины

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Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал повышение цен на газ для населения Украины на 23,5%.
Эксперт прокомментировал повышение цен на газ для населения Украины
  • РИА Новости

По словам эксперта, президент Пётр Порошенко должен выполнять требования Международного валютного фонда.

«Страна получает кредиты, это важная сторона затыкания дыр. Наверняка, чтобы не нагнетать, будут выработаны какие-то компенсационные схемы типа прощения долгов. Но, скорей всего, будет происходить сокращение потребления газа в коммунальном секторе», — заявил Симонов.

Со своей стороны, сопредседатель киевского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в беседе с ФАН напомнил, что повышение было намечено ещё год назад, но откладывалось до последнего.

Как отметил эксперт, дальше тянуть было уже невозможно, так как в 2019 году Киев должен выплатить западным кредиторам $4 млрд, иначе Украину ждёт дефолт.

«Спасти её может перекредитование, а значит, надо подчиняться МВФ и повышать цены на газ, как это было прописано в соответствующем меморандуме ещё два года назад», — добавил Марунич.

Ранее в «Нафтогазе» прокомментировали повышение цен на газ для населения.

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