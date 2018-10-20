В ДТП под Киевом погибла юмористическая актриса

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В аварии с участием автобуса и грузовика в Киевской области погибла артистка юмористического «Дизель шоу», ещё четверо участников творческого коллектива госпитализированы в тяжёлом состоянии.
В ДТП под Киевом погибла юмористическая актриса
  • РИА Новости

«В результате ДТП погибла актриса Марина Поплавская, а ещё четверо актёров коллектива «Дизель шоу» находятся в тяжёлом состоянии — их госпитализировали с различными травмами», — написал в Facebook депутат львовского городского совета Игорь Зинкевич.

По его словам, авария произошла около 07:00 возле села Мила Киево-Святошинского района на автодороге Киев — Чоп. 

По данным полиции, в автобусе находились 14 пассажиров. Предполагается, что водитель автобуса не справился с управлением.

«Дизель шоу» — юмористическая передача, которая выходит на украинском телеканале ICTV.

В августе сообщалось, что на Украине туристический автобус столкнулся с легковым автомобилем на трассе Львов — Тернополь

Также URA.RU сообщало, что в ДТП в Челябинской области пострадали девять человек.

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