В ДТП под Киевом погибла юмористическая актриса
- РИА Новости
«В результате ДТП погибла актриса Марина Поплавская, а ещё четверо актёров коллектива «Дизель шоу» находятся в тяжёлом состоянии — их госпитализировали с различными травмами», — написал в Facebook депутат львовского городского совета Игорь Зинкевич.
По его словам, авария произошла около 07:00 возле села Мила Киево-Святошинского района на автодороге Киев — Чоп.
По данным полиции, в автобусе находились 14 пассажиров. Предполагается, что водитель автобуса не справился с управлением.
«Дизель шоу» — юмористическая передача, которая выходит на украинском телеканале ICTV.
В августе сообщалось, что на Украине туристический автобус столкнулся с легковым автомобилем на трассе Львов — Тернополь.
Также URA.RU сообщало, что в ДТП в Челябинской области пострадали девять человек.