Во Львове был эвакуирован железнодорожный вокзал после сообщения о минировании
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Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.
«Были эвакуированы около 800 человек — пассажиры и персонал вокзала. Правоохранители тщательно обследовали здание вокзала и прилегающую к нему территорию — взрывоопасных предметов не обнаружено», — указывается в заявлении.
Отмечается, что полицейские устанавливают личность анонима, который сообщил о ложном минировании. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Ранее «Известия» писали, что в России предложили ужесточить ответственность за заведомо ложный вызов пожарных и полиции.