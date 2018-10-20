Во Львове был эвакуирован железнодорожный вокзал после сообщения о минировании

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Управление Национальной полиции Украины по Львовской области сообщило об эвакуации около 800 человек с железнодорожного вокзала во Львове после сообщения о минировании.
Во Львове был эвакуирован железнодорожный вокзал после сообщения о минировании
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Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

«Были эвакуированы около 800 человек — пассажиры и персонал вокзала. Правоохранители тщательно обследовали здание вокзала и прилегающую к нему территорию — взрывоопасных предметов не обнаружено», — указывается в заявлении.

Отмечается, что полицейские устанавливают личность анонима, который сообщил о ложном минировании. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее «Известия» писали, что в России предложили ужесточить ответственность за заведомо ложный вызов пожарных и полиции.

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