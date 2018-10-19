Эксперт прокомментировал решение повысить цены на газ на Украине

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов прокомментировал RT утверждение правительством Украины повышения цен на газ в стране с начала ноября на 23,5%.

«Происходящее является частью стратегии, выбранной Украиной после того, как они решили расширенно сотрудничать с Международным валютным фондом (МВФ), от которого также зависит сотрудничество и с некоторыми другими крупными финансовыми организациями... Притом их никто не заставлял делать повышение цен для населения одним из индикаторов для продолжения взаимодействия с МВФ. Но украинские руководители подписались под этим и теперь пожинают плоды. Причём пожинают их в самый неподходящий момент», — сказал он.

Эксперт напомнил, что в 2019 году на Украине пройдут президентские выборы.

В связи с этим, считает Фролов, украинские политики «юлят, стараются как-то отсрочить повышение» в полном объёме, поскольку 23,5% — это лишь его часть.

Он также добавил, что уже в данный момент украинская сторона имеет долги в несколько миллиардов долларов за коммунальные платежи в целом и за газ в частности.

«Странно было бы, если бы правительство Украины всё же смогло как-то исхитриться и не повысить цены, несмотря на то что приближаются выборы. Политтехнологам украинского лидера теперь придётся извернуться самым невероятным образом и объяснить избирателям, что Гройсман и Порошенко вообще не знакомы. А это повышение никак не связано с ныне действующей властью, и надо переголосовать», — заключил эксперт.

Ранее правительство Украины утвердило повышение цен на газ с 1 ноября.