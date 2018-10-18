Эксперт оценил отказ парламента Молдавии закрепить в Конституции пункт о евроинтеграции

Короткая ссылка
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил отказ парламента Молдавии закрепить в Конституции пункт о евроинтеграции.
Эксперт оценил отказ парламента Молдавии закрепить в Конституции пункт о евроинтеграции
  • Reuters

По мнению эксперта, попытки прозападных сил в Молдавии ускорить евроинтеграционный курс маловероятны из-за отсутствия единства в обществе.

«В данном же случае эти судьбоносные поправки в основной закон страны являются камнем раздора, а не точкой опоры, позволяющей консолидировать общество», — отметил Данюк.

По мнению эксперта, те, кто продвигал такие предложения, понимали, что вряд ли получится их осуществить в полной мере.

Ранее сообщалось, что против поправок выступили социалисты и коммунисты, а либералы и либерал-демократы покинули заседание ещё до начала голосования.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить