Эксперт оценил отказ парламента Молдавии закрепить в Конституции пункт о евроинтеграции

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил отказ парламента Молдавии закрепить в Конституции пункт о евроинтеграции.

По мнению эксперта, попытки прозападных сил в Молдавии ускорить евроинтеграционный курс маловероятны из-за отсутствия единства в обществе.

«В данном же случае эти судьбоносные поправки в основной закон страны являются камнем раздора, а не точкой опоры, позволяющей консолидировать общество», — отметил Данюк.

По мнению эксперта, те, кто продвигал такие предложения, понимали, что вряд ли получится их осуществить в полной мере.

Ранее сообщалось, что против поправок выступили социалисты и коммунисты, а либералы и либерал-демократы покинули заседание ещё до начала голосования.