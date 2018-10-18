Госдума обвинила Киев во вмешательстве в вопросы церкви

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Депутаты Госдумы приняли заявление об обострении ситуации на Украине, в котором, в частности, указали на вмешательство Киева в церковные вопросы.
Госдума обвинила Киев во вмешательстве в вопросы церкви
  • РИА Новости

«Вслед за обострением ситуации и намеренным нагнетанием военной угрозы на востоке Украины украинские власти, попирая собственную Конституцию, резко активизировали своё вмешательство в церковно-религиозные вопросы, провоцируя раскол и конфликт между православными верующими», — говорится в тексте документа.

Ранее сообщалось, что нижняя палата парламента предупредила о возможных последствиях наступления Киева в Донбассе.

Заявление по ситуации в украинском государстве направят в ООН, ОДКБ, ПАСЕ, ОБСЕ, Раду и конгресс США.

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