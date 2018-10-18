Госдума предупредила о последствиях попыток наступления Киева в Донбассе

Государственная дума России приняла проект заявления об обострении ситуации на Украине, в котором указала на возможные последствия наступления украинских силовиков в Донбассе.

«Государственная дума уверена, что попытка нового широкомасштабного военного наступления Украины в Донбассе вкупе с новыми фактами убийств и террористических актов против его населения получит адекватный ответ и неизбежно приведёт к катастрофическим последствиям», — приводит ТАСС цитату из документа.

Ранее представители Вооружённых сил Украины прокомментировали заявление лидера украинской радикальной организации «Правый сектор»* Дмитрия Яроша, который рассказал об отводе двух батальонов так называемой Украинской добровольческой армии с передовой в Донбассе.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).