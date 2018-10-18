Лавров назвал условия для проведения переговоров в нормандском формате

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Глава МИД России Сергей Лавров в интервью RT France, Le Figaro и Paris Match рассказал о возможном проведении очередной встречи в нормандском формате.
Лавров назвал условия для проведения переговоров в нормандском формате
  • Reuters

«Заходит речь и о том, чтобы провести очередную встречу в нормандском формате. Было уже два саммита: один в Париже в 2015 году, второй в Берлине в 2016. Мы за то, чтобы состоялся и третий саммит. Естественно, его нужно хорошо подготовить, чтобы лидерам четырёх государств не было неловко из-за того, что решения предыдущих саммитов не выполняются», — сказал он.

Министр подчеркнул, что данные решения «пока остаются даже не на бумаге».

«Мы хотим их положить на бумагу, а они пока остаются в атмосфере, в том числе что касается разведения сил и средств в трех населённых пунктах в зоне конфликта — это блокируется, причём жёстко, киевскими властями. И в том, что касается оформления на бумаге так называемой формулы Штайнмайера, которая расписывает конкретные параметры предоставления этой территории Украины особого статуса, о чём, повторю ещё раз, согласились ещё в Париже, и затем переподтвердили это в Берлине. Как только мы хотя бы по этим двум направлениям выполним то, о чём говорили лидеры, мы будем за то, чтобы провести очередной саммит», — заявил он.

Ранее в МИД Германии заявили о работоспособности нормандского формата по Донбассу. 

В августе в Кремле допускали, что встреча в нормандском формате с участием лидеров России, Украины, Франции и ФРГ может пройти в Париже

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