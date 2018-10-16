Эксперт прокомментировал сообщения о превосходстве Су-27 над американским F-15

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Бывший конструктор ОКБ Сухого Вадим Лукашевич в беседе с НСН прокомментировал сообщения о превосходстве Су-27 над американским F-15.
Эксперт прокомментировал сообщения о превосходстве Су-27 над американским F-15
  • Reuters

«На ближних дистанциях, когда всё решает манёвренность и тяговооружённость, Су-27 превосходит F-15 по всем параметрам», — заявил он.

По его словам, F-15 может противостоять за счёт электроники, ракет среднего и дальнего радиуса действия, когда не входит в пространство, где самолёты начинают заходить друг другу в хвост.

Как отметил Лукашевич, здесь Су-27 до сих пор равных нет.

Ранее сообщалось, что на Украине провели условный бой между истребителем Су-27 и F-15 Национальной гвардии Соединённых Штатов в рамках учений «Чистое небо — 2018».

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