Украинское консульство заявило об открытии дела в Мюнхене за срыв флагов с могилы Бандеры

Генеральное консульство Украины в Мюнхене заявило, что полиция города открыла производство и провела следственные действия по факту того, что британский журналист Грэм Филлипс сорвал украинский флаг и чёрно-красный флаг националистов с могилы Степана Бандеры в Мюнхене.

Об этом говорится на странице дипмиссии в Facebook.

«15 октября генконсульство безотлагательно связалось с управлением полиции Мюнхена с информацией об указанном инциденте и просьбой о соответствующем реагировании, в результате чего было открыто дело и предприняты необходимые оперативно-следственные и процессуальные действия», — указывается в заявлении.

Today in Munich, I corrected the grave of Ukrainian Nazi Stepan Bandera, to comply with German law, which forbids shrines to Nazis.



Corrected.#Bandera#StepanBandera#Nazismpic.twitter.com/M6vH14NPEQ — Graham W Phillips (@GrahamWP_UK) 15 октября 2018 г.

Ранее депутат Верховной рады Игорь Мосийчук пригрозил расправой Филлипсу за срыв флагов с могилы Степана Бандеры в Мюнхене.