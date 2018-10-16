Украинское консульство заявило об открытии дела в Мюнхене за срыв флагов с могилы Бандеры
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Об этом говорится на странице дипмиссии в Facebook.
«15 октября генконсульство безотлагательно связалось с управлением полиции Мюнхена с информацией об указанном инциденте и просьбой о соответствующем реагировании, в результате чего было открыто дело и предприняты необходимые оперативно-следственные и процессуальные действия», — указывается в заявлении.
Today in Munich, I corrected the grave of Ukrainian Nazi Stepan Bandera, to comply with German law, which forbids shrines to Nazis.— Graham W Phillips (@GrahamWP_UK) 15 октября 2018 г.
Corrected.#Bandera#StepanBandera#Nazismpic.twitter.com/M6vH14NPEQ
Ранее депутат Верховной рады Игорь Мосийчук пригрозил расправой Филлипсу за срыв флагов с могилы Степана Бандеры в Мюнхене.