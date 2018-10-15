Депутат Рады угрожает британскому журналисту расправой за срыв флагов с могилы Бандеры

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук пригрозил расправой британскому журналисту Грэму Филлипсу за срыв флагов с могилы лидера экстремистской Организации украинских националистов Степана Бандеры в Мюнхене.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

При этом Мосийчук отметил, что в связи с произошедшим обратится в МИД Украины, а также в посольства ФРГ и Великобритании, и возьмёт дело под личный контроль.

«Это чудовище должно жить в постоянном страхе, потому что если за ним не придут европейские правоохранители, то по его душу придут украинские националисты», — добавил парламентарий.

Ранее Филлипс в Twitter опубликовал видеозапись, на которой видно, как он срывает с монумента на могиле Бандеры в Мюнхене флаги Украины и чёрно-красный флаг националистов.

Today in Munich, I corrected the grave of Ukrainian Nazi Stepan Bandera, to comply with German law, which forbids shrines to Nazis.



Corrected.#Bandera#StepanBandera#Nazismpic.twitter.com/M6vH14NPEQ — Graham W Phillips (@GrahamWP_UK) 15 октября 2018 г.

«Я напоминаю вам, что почитание фашистов в Германии незаконно», — объяснил он свои действия.