Заседание комиссии Украина — НАТО пройдёт 17 октября в Брюсселе
- Reuters
Как сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины в Facebook, с украинской стороны в заседании примут участие глава ведомства Вадим Черныш и руководитель миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко.
«В рамках заседания комиссии Вадим Черныш обозначит текущую гуманитарную ситуацию в Донбассе, текущую ситуацию по восстановлению критически важной инфраструктуры», — сказано в сообщении.
Также в заседании комиссии примут участие 29 послов стран — членов НАТО.
Ранее сообщалось, что Венгрия продолжит блокировать заседания комиссии Украина — НАТО.