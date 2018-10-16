Заседание комиссии Украина — НАТО пройдёт 17 октября в Брюсселе

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В Брюсселе в среду, 17 октября, состоится очередное заседание комиссии Украина — НАТО при участии генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.
Заседание комиссии Украина — НАТО пройдёт 17 октября в Брюсселе
  • Reuters

Как сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины в Facebook, с украинской стороны в заседании примут участие глава ведомства Вадим Черныш и руководитель миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко.

«В рамках заседания комиссии Вадим Черныш обозначит текущую гуманитарную ситуацию в Донбассе, текущую ситуацию по восстановлению критически важной инфраструктуры», — сказано в сообщении.

Также в заседании комиссии примут участие 29 послов стран — членов НАТО.

Ранее сообщалось, что Венгрия продолжит блокировать заседания комиссии Украина — НАТО.

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