В ЛНР заявили о семи случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские силовики в течение суток семь раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.

«За 15 октября 2018 года со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано 7 обстрелов», — заявили в представительстве.

Отмечается, что данные о пострадавших и разрушениях устанавливаются.

В сентябре ФАН сообщало, что в Минске прошли переговоры контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.