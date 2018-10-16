В ЛНР заявили о семи случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки
Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.
«За 15 октября 2018 года со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано 7 обстрелов», — заявили в представительстве.
Отмечается, что данные о пострадавших и разрушениях устанавливаются.
В сентябре ФАН сообщало, что в Минске прошли переговоры контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.