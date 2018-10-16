В ЛНР заявили о семи случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

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В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские силовики в течение суток семь раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.

«За 15 октября 2018 года со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано 7 обстрелов», — заявили в представительстве. 

Отмечается, что данные о пострадавших и разрушениях устанавливаются. 

В сентябре ФАН сообщало, что в Минске прошли переговоры контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

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