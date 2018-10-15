В ЛНР сообщили о пяти случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«За 14 октября 2018 года со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано пять обстрелов», — заявили в ведомстве.
По данным представительства, обстрелам подверглись районы населённых пунктов Марьевка, Фрунзе, Желобок, Лозовое и Калиновка.
Отмечается, что во время обстрелов были использованы минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы, БМП, крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.
Ранее ФАН сообщало, что в сентябре в Минске прошли переговоры контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.