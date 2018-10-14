На Украине начали проверку после нападения на предполагаемый офис Медведчука

Сотрудники правоохранительных органов на Украине начали расследование нападения на здание, где, по предварительным данным, находится офис представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктора Медведчука.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.

«Около 19:30 в дежурную часть поступило сообщение, что неизвестные в масках бьют окна и делают надписи на здании на улице Ивана Франко... На момент прибытия правоохранителей нарушители скрылись», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время следственно-оперативная группа проводит осмотр здания. Сотрудники полиции изучают записи в интернете, на которых зафиксированы события под указанным зданием.

Ранее сообщалось, что в Киеве радикалы устроили погром у здания, где находится офис Медведчука.