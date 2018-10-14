В полиции Киева назвали число участников марша националистов

В киевской полиции заявили, что в марше националистов в столице Украины приняли участие около 15 тыс. человек.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на главу Национальной полиции в Киеве Андрея Крищенко.

«Марш от парка имени Тараса Шевченко до Европейской площади прошёл спокойно: участие в шествии приняли около 15 тыс. человек», — сказал Крищенко.

14 октября в центре Киева прошёл марш националистов в честь дня создания Украинской повстанческой армии*.

Директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в беседе с RT рассказал, что европейская общественность, вероятно, проигнорирует марш националистов в Киеве, совпавший с 75-летием восстания в нацистском лагере смерти Собибор.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).