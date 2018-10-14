Эксперт прокомментировал слова Порошенко об «отсутствии канонических прав» РПЦ на УПЦ
- ©president.gov.ua
Бабкин назвал термин «аннексия» некорректным.
«Патриарх Константинопольский Дионисий дал грамоту, согласно которой церковную власть на местах может устанавливать московский патриарх с условием поминания в службах на первом месте Патриарха Константинопольского», — сказал эксперт.
По его словам, таким образом устанавливалась фактическая власть Москвы и символическая — Константинополя, но об «аннексии» речи не идёт.
Ранее политолог Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию с предоставлением автокефалии Украине.