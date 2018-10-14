Эксперт прокомментировал слова Порошенко об «отсутствии канонических прав» РПЦ на УПЦ

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Профессор РГГУ Михаил Бабкин в беседе с Nation News прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о том, что у Русской православной церкви «нет канонических прав» на Украинскую православную церковь и что «Вселенский патриархат окончательно провозгласил незаконной московскую аннексию Киевской митрополии, осуществлённую ещё в конце XVII века».
Эксперт прокомментировал слова Порошенко об «отсутствии канонических прав» РПЦ на УПЦ
  • ©president.gov.ua

Бабкин назвал термин «аннексия» некорректным.

«Патриарх Константинопольский Дионисий дал грамоту, согласно которой церковную власть на местах может устанавливать московский патриарх с условием поминания в службах на первом месте Патриарха Константинопольского», — сказал эксперт.

По его словам, таким образом устанавливалась фактическая власть Москвы и символическая — Константинополя, но об «аннексии» речи не идёт.

Ранее политолог Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию с предоставлением автокефалии Украине.

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