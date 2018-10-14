Эксперт оценил ситуацию с предоставлением автокефалии Украине

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Политолог Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию с предоставлением автокефалии Украине.
Эксперт оценил ситуацию с предоставлением автокефалии Украине
  • РИА Новости

По мнению эксперта, это очень хороший предвыборный пиар для президента Украины Петра Порошенко, поскольку он не может ничего предъявить населению в качестве своих практических успехов.

«Всё на сегодня плохо у украинского лидера — и в политике, и в экономике. Но, проводя все эти манипуляции по автокефалии, он получает поддержку со стороны части украинского общества», — пояснил Безпалько.

Как добавил эксперт, раз появилась возможность «отрезать» украинскую православную церковь от канонических связей с Москвой, то в Киеве будут это делать.

Ранее Порошенко прокомментировал решения Константинопольского патриархата относительно патриарха неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и митрополита Украинской автокефальной православной церкви Макария.

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