В Таллине двое детей погибли от отравления бытовым газом

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Двое детей четырёх и семи лет погибли в Таллине при отравлении бытовым газом.
В Таллине двое детей погибли от отравления бытовым газом
  • РИА Новости

«На месте происшествия работают полицейские, эксперты и спасатели, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. От имени всех департаментов выражаю глубокие соболезнования родителям и близким погибших детей», — приводит Postimees слова оперативного дежурного Пыхьяской префектуры Вальтера Пярна.

Он добавил, что для выяснения причин утечки газа начато расследование, которое проводит группа защиты детей уголовного бюро Пыхьяской префектуры.

Родители детей и один ребёнок из соседнего жилого бокса, где была обнаружена утечка газа, доставлены в больницу.

Возбуждено уголовное дело.

В начале октября в Махачкале произошёл взрыв бытового газа в спортзале одной из школ, пострадали пятеро детей.

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