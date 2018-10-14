В Таллине двое детей погибли от отравления бытовым газом

Двое детей четырёх и семи лет погибли в Таллине при отравлении бытовым газом.

«На месте происшествия работают полицейские, эксперты и спасатели, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. От имени всех департаментов выражаю глубокие соболезнования родителям и близким погибших детей», — приводит Postimees слова оперативного дежурного Пыхьяской префектуры Вальтера Пярна.

Он добавил, что для выяснения причин утечки газа начато расследование, которое проводит группа защиты детей уголовного бюро Пыхьяской префектуры.

Родители детей и один ребёнок из соседнего жилого бокса, где была обнаружена утечка газа, доставлены в больницу.

Возбуждено уголовное дело.

В начале октября в Махачкале произошёл взрыв бытового газа в спортзале одной из школ, пострадали пятеро детей.