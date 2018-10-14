Климкин заявил об отсутствии проблем с назначением нового посла Венгрии

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Глава украинского Министерства иностранных дел Павел Климкин заявил, что проблем в вопросе назначения нового посла Венгрии на Украине нет.
Климкин заявил об отсутствии проблем с назначением нового посла Венгрии
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Об этом сообщает УНИАН.

«Это совершенно не вопрос. То есть, вопрос послов, это вопрос предложения стран. Насколько я знаю, Венгрия, кстати, предложила кандидатуру представителя дипломатического ведомства, имеющего связь с Закарпатьем», — отметил он.

Климкин уточнил, что его венгерский коллега Петер Сийярто рассказал ему, что кандидат на должность посла в настоящий момент учит украинский язык.

«Мне даже Петер Сийярто сказал, что он сейчас активно изучает украинский язык. Я сказал, что очень хорошо, мы проверим его знание украинского. То есть, с назначением посла нет никаких вопросов», — добавил украинский министр.

4 октября Министерство иностранных дел Украины объявило персоной нон грата консула Венгрии в Берегове.

В ответ глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что власти страны высылают консула Украины в Будапеште

Заведующий сектором исследований Европейского союза ИМЭМО РАН Юрий Квашнин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал решение Киева объявить консула Венгрии в городе Берегове персоной нон грата.



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