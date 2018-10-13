В Крыму оценили слова Кличко о прекращении горячего водоснабжения в Киеве

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Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в беседе с ФАН оценил слова мэра Киева Виталия Кличко о необходимости отказаться от централизованного горячего водоснабжения украинской столицы.
В Крыму оценили слова Кличко о прекращении горячего водоснабжения в Киеве
  • Reuters

По словам сенатора, эта идея могла бы быть реализована только в том случае, если бы в каждой квартире стояла автономная система отопления.

«А если бойлеры не установлены? Если ресурс поступает благодаря централизованной системе водоснабжения? В данном случае можно констатировать, что заявление Кличко наглядно характеризует состояние и намерения действующей украинской власти», — заявил Цеков.

По его словам, заявления и действия украинской власти на всех уровнях можно охарактеризовать как признак того, что она совершенно не способна управлять государством и городом.

Ранее Кличко сказал, что жители Европы и США подогревают воду самостоятельно с помощью бойлеров и котельных, которые расположены в домах.

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