В Крыму оценили слова Кличко о прекращении горячего водоснабжения в Киеве
- Reuters
По словам сенатора, эта идея могла бы быть реализована только в том случае, если бы в каждой квартире стояла автономная система отопления.
«А если бойлеры не установлены? Если ресурс поступает благодаря централизованной системе водоснабжения? В данном случае можно констатировать, что заявление Кличко наглядно характеризует состояние и намерения действующей украинской власти», — заявил Цеков.
По его словам, заявления и действия украинской власти на всех уровнях можно охарактеризовать как признак того, что она совершенно не способна управлять государством и городом.
Ранее Кличко сказал, что жители Европы и США подогревают воду самостоятельно с помощью бойлеров и котельных, которые расположены в домах.