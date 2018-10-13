В ЛНР назвали фейком заявление ВСУ о сбитом беспилотнике

Представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Андрей Марочко рассказал, что заявление украинских военных о сбитом в Донбассе беспилотнике, якобы принадлежащем ополченцам, является фейком.

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«Сегодня была опубликована новость о ещё одном сбитом беспилотном летательном аппарате, якобы принадлежащем Народной милиции ЛНР. В этот раз, пытаясь убедить публику, лживые украинские СМИ даже прикрепили фотографии», — указал он.

По его словам, данные сообщения являются низкокачественным фейком.

«По поводу принадлежности Народной милиции ЛНР к изображённому на фото БПЛА заявляю, что мы были бы рады, если бы у нас на вооружении стояли такие летательные аппараты, однако таковых у нас никогда не было и на сегодняшний день нет», — отметил он.

По словам Марочко, в сообщениях украинской стороны прослеживается ряд очевидных несостыковок. В частности, было заявлено, что дрон был якобы сбит «меткой очередью» из авиационной пушки и пулемётов вертолёта украинских ВВС МИ-24.

«Люди, имеющие хоть небольшое представление о военном деле, понимают, что осталось бы от беспилотника, если бы его прошила очередь из штатного вооружения Ми-24. Я уверен, что фотографировать было бы абсолютно нечего», — сказал представитель Народной милиции, добавив, что на фото при этом был продемонстрирован «практически исправный аппарат».

Ранее в ЛНР рассказали о фейковом взятии под контроль хутора в Луганской области солдатами ВСУ, который, по сообщениям украинских СМИ, украинские военные уже ранее якобы занимали.