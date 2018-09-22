В ЛНР опровергли взятие под контроль хутора в Луганской области солдатами ВСУ

Короткая ссылка
Официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что сообщения о взятии украинскими военными под контроль хутора в Луганской области не соответствуют действительности, так как он раньше был под их контролем.
В ЛНР опровергли взятие под контроль хутора в Луганской области солдатами ВСУ
  • © Sergei Karazy
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости.

«Хочу обратить ваше внимание на лживые сообщения в украинских СМИ об очередных якобы победах ВСУ, а именно о захвате населённого пункта Вольное (Золотое-4)», — сообщил Марочко на брифинге.

По его словам, украинские военные 2 июля уже заявляли о захвате данного населённого пункта в Луганской области.

«В ответ на эти вбросы мы сделали заявление, что подразделения Народной милиции ЛНР остаются на ранее занимаемых позициях, а населённый пункт Золотое-4 и так находился под контролем ВСУ с 2014 года», — отметил Марочко.

Он также уточнил, что перед появлением данной информации в СМИ Украины в ЛНР предупреждали о готовящейся информационной провокации со стороны ВСУ в преддверии выступления 26 сентября президента Украины Петра Порошенко на Генассамблее ООН.

Ранее украинские СМИ сообщали, что военнослужащие Вооружённых сил Украины взяли под свой контроль хутор Вольный в Луганской области.

7 июля официальный представитель Марочко заявлял, что украинские силовики подводят технику к населённому пункту Золотое-4 у линии соприкосновения в Донбассе. По его словам непосредственно в населённый пункт Золотое-4 в ночное время прибыли два танка Т-72, три единицы БПМ-2, а также бронемашины «Kозак-2».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить