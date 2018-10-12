Путин обсудил с Совбезом ситуацию с православной церковью на Украине

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Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности ситуацию вокруг Русской православной церкви на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Путин обсудил с Совбезом ситуацию с православной церковью на Украине
  • © РИА Новости

«Состоялся также обмен мнениями о положении Русской православной церкви на Украине после известного решения Константинопольского патриархата», — приводит его слова ТАСС. 

Совещание прошло в Москве по завершении рабочего визита Путина в Могилёв.

Ранее предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что Вселенский патриархат снял анафему с него и главы Украинской автокефальной церкви Макария.

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