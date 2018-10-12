Лавров: патриарх Варфоломей затевает провокации на Украине при прямом поощрении США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает действия Константинопольского патриарха Варфоломея на Украине провокацией, поддерживаемой Вашингтоном. Об этом он заявил в интервью RT France, Le Figaro и Paris Match.

«Знаете, Украинский патриархат не поворачивался спиной к Русской православной церкви, потому что Украинская православная церковь Московского патриархата выступает против тех провокаций, которые сейчас затевает патриарх Варфоломей при прямом поощрении, публичном поощрении, при публичной поддержке из Вашингтона», — сказал он.

По его словам, провокация эта задумана с тем, чтобы использовать две неканонические церкви на Украине — Украинскую православную церковь Киевского патриархата и Украинскую автокефальную церковь, — «которые никогда не были признаны ни одной православной церковью, но которые в интересах этой провокации патриарх Варфоломей, созвав на днях Священный синод в Константинополе, признал каноническими и снял анафему с двух иерархов, которые возглавляют эти раскольничьи церкви».

Ранее в Кремле пообещали принять меры в случае гонений против УПЦ МП со стороны украинских радикалов.