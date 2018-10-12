Захарова прокомментировала ситуацию с автокефалией церкви на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что решение о предоставлении Украине автокефалии уже принято.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Это ещё один нож в истекающее тело Украины. Ещё один повод для разделения людей по принципу «свой — чужой». Эта разделительная линия будет проходить не по внешнему периметру Украины, а по внутреннему его существу», — заявила Захарова в ходе визита на Крымский полуостров.

По словам Захаровой, такие действия противоречат курсу развития ценностей, утверждённых в Европе.

Ранее в Кремле допустили принятие мер в случае гонений на УПЦ на Украине.