Захарова прокомментировала ситуацию с автокефалией церкви на Украине
- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь».
«Это ещё один нож в истекающее тело Украины. Ещё один повод для разделения людей по принципу «свой — чужой». Эта разделительная линия будет проходить не по внешнему периметру Украины, а по внутреннему его существу», — заявила Захарова в ходе визита на Крымский полуостров.
По словам Захаровой, такие действия противоречат курсу развития ценностей, утверждённых в Европе.
Ранее в Кремле допустили принятие мер в случае гонений на УПЦ на Украине.