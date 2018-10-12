Эксперт оценил будущее экономики Украины

Директор киевского Института трансформации общества Олег Соскин в беседе с радио Sputnik оценил будущее экономики Украины.

Комментируя заявление Всемирного банка о том, что при нынешних темпах роста ВВП Украине понадобится 100 лет, чтобы догнать соседние европейские страны, Соскин сказал, что дела в экономике обстоят плохо и будет, по всей видимости, ещё хуже.

Как пояснил эксперт, Киев занимается чем угодно, только не развитием экономики.

«Экономика задавлена, рыночные отношения уничтожаются как таковые», — считает Соскин.

По его словам, в таких условиях экономика может только падать.

Ранее украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН прокомментировал требования Международного валютного фонда к Киеву.