Экс-премьер Украины прокомментировал требования МВФ

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал требования Международного валютного фонда к Киеву.

«Конечно, Киев захочет получить деньги, он сейчас не в том положении, когда может отказываться от займов, потому что его кредитный рейтинг находится на дефолтном уровне», — заявил Азаров.

По его словам, совершенно очевидно, что рынок для Украины закрыт. Доверия нет и у МВФ, поэтому он ставит жёсткие условия, на которые Киев всё равно согласится.

«Но надо помнить, что срок займа очень короткий, он идёт в дополнение к той громадной нагрузке, которая приходится на 2019—2021 год. Новый краткосрочный кредит ни обслуживать, ни возвращать попросту нечем», — добавил он.

Как отметил Азаров, ничего нового в требованиях МВФ нет, он и ранее занимал такую позицию.

Со своей стороны, украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН выразил мнение, что выполнять условия нет смысла, поскольку фонд не помог ни одной стране.

«То, что сейчас делают в отношении Украины, — это не помощь. Это продолжение той политики, в которую была погружена Украина после «майдана», — сказал он.

Эксперт добавил, что всё это ложный путь, который не ведёт страну ни к восстановлению экономики, ни к развитию.

Ранее сообщалось, что согласно требованиям МВФ украинские власти должны провести антикоррупционную реформу, принять сбалансированный бюджет и реорганизовать Государственную фискальную службу.