В ЛНР заявили о двух случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки
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Об этом информирует Луганский информационный центр со ссылкой на данные оборонного ведомства республики.
«Обстрелам подвергся район села Лозовое. Огонь вёлся из 120-мм миномётов, вооружения БМП, автоматических станковых гранатомётов и крупнокалиберных пулемётов», — указывается в заявлении.
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