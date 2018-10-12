В ЛНР заявили о двух случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские силовики в течение суток два раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом информирует Луганский информационный центр со ссылкой на данные оборонного ведомства республики.

«Обстрелам подвергся район села Лозовое. Огонь вёлся из 120-мм миномётов, вооружения БМП, автоматических станковых гранатомётов и крупнокалиберных пулемётов», — указывается в заявлении.

Ранее политолог Игорь Рябов в беседе с ФАН прокомментировал проект о продлении действия закона об особом статусе Донбасса, который президент Украины Пётр Порошенко внёс в Верховную раду.