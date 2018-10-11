Пиротехники начали очистку территории вокруг арсенала под Черниговом

Пиротехнические подразделения Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям начали очистку 16-километровой зоны вокруг военного склада в Черниговской области.

«Обеспечено реагирование на 91 случай обнаружения населением подозрительных предметов, изъято 432 боеприпаса», — сообщают в ведомстве.

Отмечается, что работы проходили в населённых пунктах Ичня, Дружба, Августовка и Гмырянка.

Также сообщается о снижении интенсивности взрывов боеприпасов.

«По состоянию на 7:00 11 октября интенсивность взрывов боеприпасов на технической территории военного склада Минобороны в Ичнянском районе значительно уменьшилась», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, погибших в результате происшествия нет.

Отмечается, что на месте работают штаб по ликвидации последствий ЧС и оперативная группа Госслужбы Украины по ЧС.

Ранее стало известно, что правительство Украины решило выделить 100 млн гривен на ликвидацию последствий пожара под Черниговом.

Пожар, который привёл к взрывам боеприпасов на складах 6-го арсенала, произошёл в ночь на 9 октября.