Додон выступил против закрепления в Конституции Молдавии пункта о евроинтеграции

Президент Молдавии Игорь Додон в интервью «Известиям» заявил, что в случае принятия парламентом законопроекта о включении в Конституцию республики пункта о евроинтеграции он не подпишет этот документ.

Отмечается, что на этой неделе Демократическая партия Молдавии, которой принадлежит большинство в парламенте, заявила о намерении внести на голосование соответствующий документ.

По словам Додона, даже если правящая коалиция, набрав необходимую поддержку, проголосует за этот законопроект, то документ нужно будет передать на подписание президента Молдавии.

«Я не собираюсь подписывать этот документ и через 14 дней верну его обратно», — сказал он.

В случае, если парламент повторно проголосует за законопроект, Додон намерен ещё раз вернуть документ по истечении 14 дней.

«Получается так, что это произойдет уже впритык к концу ноября. А ведь 30 ноября истекают полномочия этого созыва парламента. Другими словами, они пытаются протащить евроинтеграцию в Конституцию на последней стометровке», — сказал он.

В феврале Додон заявлял о намерении «всеми законными способами» препятствовать включению в Конституцию страны пункта о том, что её стратегической целью является европейская интеграция.