Эксперт прокомментировал отказ Украины от участия наблюдателей СНГ в выборах

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Политолог Игорь Рябов в беседе с ФАН прокомментировал решение Украины отказаться от участия наблюдателей СНГ в президентских выборах.
Эксперт прокомментировал отказ Украины от участия наблюдателей СНГ в выборах
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По его словам, Киеву выгодно спрятать свои выборы от посторонних глаз.

«Зачем им при таком сценарии какие-то наблюдатели? Так или иначе всё равно понаблюдаем, со стороны», — отметил Рябов.

Заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» отметил, что Киеву совершенно не нужны неподконтрольные наблюдатели.

«Там будут люди от Евросоюза, от ОБСЕ, может быть, из США, которые сразу же признают эти выборы самыми честными и демократичными из всех избирательных кампаний, что проводились в мире за последние годы, за исключением, конечно, выборов в самих Соединённых Штатах», — прогнозирует он.

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