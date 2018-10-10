Эксперт прокомментировал отказ Украины от участия наблюдателей СНГ в выборах

Политолог Игорь Рябов в беседе с ФАН прокомментировал решение Украины отказаться от участия наблюдателей СНГ в президентских выборах.

По его словам, Киеву выгодно спрятать свои выборы от посторонних глаз.

«Зачем им при таком сценарии какие-то наблюдатели? Так или иначе всё равно понаблюдаем, со стороны», — отметил Рябов.

Заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» отметил, что Киеву совершенно не нужны неподконтрольные наблюдатели.

«Там будут люди от Евросоюза, от ОБСЕ, может быть, из США, которые сразу же признают эти выборы самыми честными и демократичными из всех избирательных кампаний, что проводились в мире за последние годы, за исключением, конечно, выборов в самих Соединённых Штатах», — прогнозирует он.

Ранее политолог Семён Уралов оценил решение Украины.