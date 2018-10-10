В Минобороны Украины сообщили о единичных взрывах на военных складах

Начальник управления по коммуникациям и прессе Минобороны Украины Алексей Чернобай заявил, что в настоящий момент на территории арсенала в Черниговской области фиксируются единичные взрывы.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«По состоянию на 16:30 над арсеналом наблюдаются незначительное задымление и единичные взрывы», — указал он.

По его словам, на территории военных складов работают десять групп разминирования, которые осуществляют очистку близлежащих районов от взрывоопасных предметов.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что причиной происшествия на арсенале в Черниговской области является недостаток финансирования и времени, что в итоге приводит к нехватке закрытых хранилищ боеприпасов.