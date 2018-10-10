Омбудсмен ЯНАО посетил Сенцова в колонии
- РИА Новости
Как отмечается, Сак в сопровождении начальника колонии Сергея Скачева встретился и пообщался с Сенцовым.
«Омбудсмен интересовался его состоянием здоровья и условиями содержания. Жалоб на условия отбывания наказания и на порядок медико-санитарного обеспечения от осуждённого не поступало», — говорится в сообщении.
5 октября Сенцов сообщил, что прекращает голодовку, которая продолжалась более 140 дней.
Киев направил Москве ноту с требованием пустить к режиссёру украинских врачей.