Омбудсмен ЯНАО посетил Сенцова в колонии 

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Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сак посетил в колонии осуждённого за терроризм украинского режиссёра Олега Сенцова. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН.
Омбудсмен ЯНАО посетил Сенцова в колонии 
  • РИА Новости

Как отмечается, Сак в сопровождении начальника колонии Сергея Скачева встретился и пообщался с Сенцовым.

«Омбудсмен интересовался его состоянием здоровья и условиями содержания. Жалоб на условия отбывания наказания и на порядок медико-санитарного обеспечения от осуждённого не поступало», — говорится в сообщении

5 октября Сенцов сообщил, что прекращает голодовку, которая продолжалась более 140 дней.

Киев направил Москве ноту с требованием пустить к режиссёру украинских врачей.

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