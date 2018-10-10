Омбудсмен ЯНАО посетил Сенцова в колонии 

Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сак посетил в колонии осуждённого за терроризм украинского режиссёра Олега Сенцова. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН.

Как отмечается, Сак в сопровождении начальника колонии Сергея Скачева встретился и пообщался с Сенцовым.

«Омбудсмен интересовался его состоянием здоровья и условиями содержания. Жалоб на условия отбывания наказания и на порядок медико-санитарного обеспечения от осуждённого не поступало», — говорится в сообщении.

5 октября Сенцов сообщил, что прекращает голодовку, которая продолжалась более 140 дней.

Киев направил Москве ноту с требованием пустить к режиссёру украинских врачей.