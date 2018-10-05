Сенцов сообщил, что прекращает голодовку с 6 октября

Короткая ссылка
Осуждённый в России украинский режиссёр Олег Сенцов сообщил, что прекратит голодовку с субботы, 6 октября.
Сенцов сообщил, что прекращает голодовку с 6 октября
  • РИА Новости

По его словам, в связи с критическим состоянием его здоровья и начавшимися патологическими изменениями во внутренних органах в ближайшее время к нему запланировано применение принудительного питания.

«В данных условиях я вынужден прекратить свою голодовку с завтрашнего дня, то есть с 6.10.18», — приводит текст заявления «Новая газета».

Ранее во ФСИН России заявили, что Сенцов прекратил голодовку. В ведомстве проинформировали о консультациях с лучшими диетологами Москвы по выводу режиссёра из данного состояния.

Голодовка Сенцова продолжалась более 140 дней. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить