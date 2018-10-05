Сенцов сообщил, что прекращает голодовку с 6 октября
- РИА Новости
По его словам, в связи с критическим состоянием его здоровья и начавшимися патологическими изменениями во внутренних органах в ближайшее время к нему запланировано применение принудительного питания.
«В данных условиях я вынужден прекратить свою голодовку с завтрашнего дня, то есть с 6.10.18», — приводит текст заявления «Новая газета».
Ранее во ФСИН России заявили, что Сенцов прекратил голодовку. В ведомстве проинформировали о консультациях с лучшими диетологами Москвы по выводу режиссёра из данного состояния.
Голодовка Сенцова продолжалась более 140 дней.