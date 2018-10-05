Сенцов сообщил, что прекращает голодовку с 6 октября

Осуждённый в России украинский режиссёр Олег Сенцов сообщил, что прекратит голодовку с субботы, 6 октября.

По его словам, в связи с критическим состоянием его здоровья и начавшимися патологическими изменениями во внутренних органах в ближайшее время к нему запланировано применение принудительного питания.

«В данных условиях я вынужден прекратить свою голодовку с завтрашнего дня, то есть с 6.10.18», — приводит текст заявления «Новая газета».

Ранее во ФСИН России заявили, что Сенцов прекратил голодовку. В ведомстве проинформировали о консультациях с лучшими диетологами Москвы по выводу режиссёра из данного состояния.

Голодовка Сенцова продолжалась более 140 дней.