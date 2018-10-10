В МВФ ожидают снижения уровня госдолга Украины в ближайшие годы

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Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует снижение уровня совокупного государственного долга Украины в ближайшие годы.
В МВФ ожидают снижения уровня госдолга Украины в ближайшие годы
  • РИА Новости

Об этом говорится в докладе организации Fiscal Monitor за октябрь.

В документе указывается, что фонд прогнозирует уровень госдолга Украины по итогам этого года на уровне 70,5% ВВП с тенденцией к уменьшению в ближайшие пару лет.

В частности, международная организация ожидает, что уровень госдолга Украины в 2020 году составит 64,4% ВВП, в 2021 году — 60,4%, в 2022 году — 56,4%, а в 2023 году — 53%.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в 2019 году страна должна будет отдать треть национального бюджета на погашение внешних долгов.

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