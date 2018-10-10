В МВФ ожидают снижения уровня госдолга Украины в ближайшие годы
- РИА Новости
Об этом говорится в докладе организации Fiscal Monitor за октябрь.
В документе указывается, что фонд прогнозирует уровень госдолга Украины по итогам этого года на уровне 70,5% ВВП с тенденцией к уменьшению в ближайшие пару лет.
В частности, международная организация ожидает, что уровень госдолга Украины в 2020 году составит 64,4% ВВП, в 2021 году — 60,4%, в 2022 году — 56,4%, а в 2023 году — 53%.
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в 2019 году страна должна будет отдать треть национального бюджета на погашение внешних долгов.