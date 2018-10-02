Гройсман: Украине в 2019 году придётся отдать треть бюджета на погашение госдолга

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в 2019 году страна должна будет отдать треть национального бюджета на погашение внешних долгов.

Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.

«У нас бюджет на следующий год будет 1,2 трлн (гривен. — RT). Так вот из них нам нужно будет отдать 427 млрд (гривен. — RT) — третью часть национального бюджета. Нам их положили с вами на плечи с 2005 по 2013 год», — заявил Гройсман.

Ранее в Министерстве финансов Украины назвали сумму погашения госдолга в 2019 году.

В августе Гройсман заявил, что нынешняя сумма государственного долга грозит бюджету катастрофой.