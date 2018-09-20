Минфин Украины назвал сумму погашения госдолга в 2019 году

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Исполняющая обязанности министра финансов Украины Оксана Маркарова рассказала, сколько денег украинские власти направят в 2019 году на погашение государственного долга.
Минфин Украины назвал сумму погашения госдолга в 2019 году
  • Reuters

Об этом сообщает УНИАН.

Как отметила Маркарова, сумма выплаты является «действительно беспрецедентной».

«Если вы посмотрите на долговую нагрузку, то платежи в 2019 году составят около 417 млрд гривен (почти $15 млрд. — RT). Хочу ещё раз обратить внимание, что это чрезвычайно сложный год с точки зрения именно погашения и обслуживания наших долговых нагрузок», — сказала она.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал катастрофичной сумму госдолга для бюджета Украины

В мае он также заявил, что Украина должна погасить $27 млрд долгов в следующие четыре года.

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