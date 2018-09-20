Минфин Украины назвал сумму погашения госдолга в 2019 году
- Reuters
Об этом сообщает УНИАН.
Как отметила Маркарова, сумма выплаты является «действительно беспрецедентной».
«Если вы посмотрите на долговую нагрузку, то платежи в 2019 году составят около 417 млрд гривен (почти $15 млрд. — RT). Хочу ещё раз обратить внимание, что это чрезвычайно сложный год с точки зрения именно погашения и обслуживания наших долговых нагрузок», — сказала она.
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал катастрофичной сумму госдолга для бюджета Украины
В мае он также заявил, что Украина должна погасить $27 млрд долгов в следующие четыре года.