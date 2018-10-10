Столкновения полиции и националистов произошли у здания МВД Украины

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Столкновения между полицейскими и националистами произошли возле здания Министерства внутренних дел Украины, передаёт «Укринформ».
Столкновения полиции и националистов произошли у здания МВД Украины
  • РИА Новости

Отмечается, что десятки радикалов собрались около ведомства из-за произошедшего накануне взрыва в квартире их координатора.

По данным агентства, митингующие подрались с полицией, пострадал один человек.

Также сообщается, что неизвестные облили кефиром журналистку телеканала Newsone.

Ранее сообщалось, что украинские националисты напали на адвоката Андрея Гожима, который представляет интересы журналиста Василия Муравицкого.

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