Столкновения полиции и националистов произошли у здания МВД Украины

Столкновения между полицейскими и националистами произошли возле здания Министерства внутренних дел Украины, передаёт «Укринформ».

Отмечается, что десятки радикалов собрались около ведомства из-за произошедшего накануне взрыва в квартире их координатора.

По данным агентства, митингующие подрались с полицией, пострадал один человек.

Также сообщается, что неизвестные облили кефиром журналистку телеканала Newsone.

Ранее сообщалось, что украинские националисты напали на адвоката Андрея Гожима, который представляет интересы журналиста Василия Муравицкого.