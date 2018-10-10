Столкновения полиции и националистов произошли у здания МВД Украины
- РИА Новости
Отмечается, что десятки радикалов собрались около ведомства из-за произошедшего накануне взрыва в квартире их координатора.
По данным агентства, митингующие подрались с полицией, пострадал один человек.
Также сообщается, что неизвестные облили кефиром журналистку телеканала Newsone.
Ранее сообщалось, что украинские националисты напали на адвоката Андрея Гожима, который представляет интересы журналиста Василия Муравицкого.