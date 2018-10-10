Лукашенко исключил возможность вступления Белоруссии в состав России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко исключил возможность вхождения страны в состав России.

«Незыблемо одно, и вы это знаете, мы — суверенная и независимая страна... В XXI веке говорить... об инкорпорации, включении Белоруссии в состав России просто смешно. И я ни разу от нынешнего президента России этого не слышал», — цитирует его БЕЛТА.

При этом Лукашенко добавил, что жители Белоруссии видят в России близкого союзника.

Ранее белорусский лидер выразил уверенность в том, что диалог, основывающийся на принципах взаимного доверия и уважения, будет продолжать содействовать развитию союзнических отношений и стратегического партнёрства между Москвой и Минском.