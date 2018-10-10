На Украине усилена охрана арсеналов после пожара на складах под Черниговом
- Reuters
Об этом говорится на сайте Минобороны Украины.
«По приказу начальника Генерального штаба — главнокомандующего Вооружённых сил Украины генерала армии Виктора Муженко усилена охрана и оборона складов и арсеналов хранения боеприпасов на всей территории Украины», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что из-за пожара на складах приведены в готовность два пожарных самолёта и в резерве на нескольких железнодорожных станциях находятся семь пожарных поездов.
Пожар, который привёл к взрывам боеприпасов на складах 6-го арсенала, произошёл в ночь на 9 октября.