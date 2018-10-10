На Украине из-за пожара на складах приведены в готовность два пожарных самолёта и семь поездов

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В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили, что продолжающаяся детонация боеприпасов на складах в Черниговской области не даёт возможности приступить к работе пожарным и спасателям.
На Украине из-за пожара на складах приведены в готовность два пожарных самолёта и семь поездов
  • Reuters

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление ГСЧС.

Также отмечается, что создан резерв численностью 109 человек и 23 единицы пожарной техники. Кроме того, приведены в готовность два пожарных самолёта, медицинские самолёт и вертолёт, и в резерве на нескольких железнодорожных станциях находятся семь пожарных поездов.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что после взрывов на складах он поручил Министерству обороны и МИД страны привлечь помощь НАТО в реформировании системы хранения боеприпасов.

В ночь на 9 октября на складах 6-го арсенала возле украинского города Ичня произошёл пожар, который привёл к взрывам боеприпасов.

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