Украина обратится за помощью к НАТО после взрывов на складах под Черниговом

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что после взрывов на складах в Черниговской области он поручил Министерству обороны и МИД страны привлечь помощь НАТО в реформировании системы хранения боеприпасов.

«В связи с чрезвычайной ситуацией на военных складах в Ичне поручил Минобороны и МИД привлечь материально-техническую и консультативную помощь НАТО для реформирования системы безопасного хранения боеприпасов», — написал он в своём Twitter.

По его словам, членам НАТО передадут перечень необходимых материально-технических средств для обеспечения дальнейшей безопасности военных складов.

Ранее Порошенко увидел «российский след» во взрывах на складах.

В ночь на 9 октября на складах шестого арсенала возле украинского города Ични произошёл пожар, который привёл ко взрывам на складах боеприпасов.