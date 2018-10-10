Украина обратится за помощью к НАТО после взрывов на складах под Черниговом
«В связи с чрезвычайной ситуацией на военных складах в Ичне поручил Минобороны и МИД привлечь материально-техническую и консультативную помощь НАТО для реформирования системы безопасного хранения боеприпасов», — написал он в своём Twitter.
По его словам, членам НАТО передадут перечень необходимых материально-технических средств для обеспечения дальнейшей безопасности военных складов.
9 октября 2018 г.
Ранее Порошенко увидел «российский след» во взрывах на складах.
В ночь на 9 октября на складах шестого арсенала возле украинского города Ични произошёл пожар, который привёл ко взрывам на складах боеприпасов.