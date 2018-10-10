Украинская писательница устроила скандал в прямом эфире из-за русского языка

Украинская детская писательница Лариса Ницой устроила скандал в эфире телеканала NewsOne из-за того, что ведущая не захотела общаться с ней на украинском языке. Об этом сообщается на сайте телеканала.

«Я не совсем поняла, куда я пришла. Мне никто не говорил, что это канал национального меньшинства. Если у вас общенациональный канал, я бы попросила вас говорить на украинском», — сказала Ницой ведущей.

В свою очередь ведущая Диана Панченко заявила, что Ницой не должна ей указывать, на каком языке говорить. По её словам, телеканал выполняет закон о языковых квотах. Также ведущая попросила писательницу не нарушать регламент эфира.

В свою очередь Ницой обвинила Панченко в неисполнении решения Конституционного суда Украины, заявив, что ведущая «подводит себя под статью». После этого писательница покинула студию телеканала.

Ранее Ницой потребовала уволить главу украинского Минобразования Лилию Гриневич из-за её рекомендации использовать в школах учебник, содержащий рассказ о гербе России.