На Украине представили реактивную систему залпового огня «Берест»

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На Украине представили боевую машину БМ-21 УМ «Берест» производства «Шепетовского ремонтного завода», которая должна заменить БМ-21 «Град», стоящую на вооружении ВСУ.
На Украине представили реактивную систему залпового огня «Берест»
  • © ukroboronprom.com.ua

Как сообщает «Укроборонпром», одной из особенностей «Береста» стала цифровая система управления огнём, которая проводит подготовку к стрельбе, в частности — топогеодезическую привязку, не покидая кабины.

Отмечается, что у «Береста» 50 реактивных снарядов вместо 40 в «Граде».

Также сообщается, что «Берест» имеет меньшую стоимость и большую мощность залпа, точность ведения огня, интеграцию в цифровые системы управления и наведения артиллерии, большую мобильность и требует меньше времени для открытия огня.

Ранее сообщалось, что украинские военные в Донбассе получили новый БТР «Буцефал», разработанный ГП «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению». 

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