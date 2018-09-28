Украинская армия получила разработанный в Харькове БТР «Буцефал»

Украинские военные в Донбассе получили новый БТР «Буцефал», разработанный ГП «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению».

«Новейший БТР-4Е «Буцефал» — полноприводный восьмиколёсный бронетранспортёр, разработанный на Украине Харьковским конструкторским бюро по машиностроению, производится на заводе имени Малышева. Он предназначен для транспортировки бойцов механизированных подразделений и огневой поддержки в бою», — приводит УНИАН сообщение пресс-службы украинской операции в Донбассе.

Отмечается, что БТР оборудован 30-мм пушкой и боевым модулем, который включает противотанковые управляемые ракеты «Стугна». Также он способен форсировать водные преграды.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что на заводе в Харькове начали сборку первого экспериментального корпуса бронетранспортёра БТР-4.





