Украинская армия получила разработанный в Харькове БТР «Буцефал»

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Украинские военные в Донбассе получили новый БТР «Буцефал», разработанный ГП «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению». 
Украинская армия получила разработанный в Харькове БТР «Буцефал»
  • ©wikipedia

«Новейший БТР-4Е «Буцефал» — полноприводный восьмиколёсный бронетранспортёр, разработанный на Украине Харьковским конструкторским бюро по машиностроению, производится на заводе имени Малышева. Он предназначен для транспортировки бойцов механизированных подразделений и огневой поддержки в бою», — приводит УНИАН сообщение пресс-службы украинской операции в Донбассе. 

Отмечается, что БТР оборудован 30-мм пушкой и боевым модулем, который включает противотанковые управляемые ракеты «Стугна». Также он способен форсировать водные преграды.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что на заводе в Харькове начали сборку первого экспериментального корпуса бронетранспортёра БТР-4.


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